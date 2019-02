Provincia di Terni, eletti 5 consiglieri per parte

E’ terminato fa lo spoglio elettorale relativo alle votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Terni.

Il risultato emerso è di parità con 5 consiglieri eletti per la lista “Democratici, riformisti e progressisti per la nuova area vasta di Terni” e 5 consiglieri eletti per la lista “Provincia Libera”.

Seguiranno aggiornamenti.