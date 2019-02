Ricatti sessuali su web in aumento

"Tutti gli altri reati nel nostro territorio sono in calo, da quelli predatori, cioé furti e rapine, allo spaccio di droga. Quelli informatici, invece, continuano a crescere”.

Il questore di Terni, Antonino Messineo, parla al Corriere tenendo in mano il foglio con le cifre di quanto afferma: le denunce per crimini compiuti sul web sono passate, in provincia di Terni, da 684 del 2017 a 801 dell’anno scorso, mettendo insieme sia le truffe, che è il reato più comune, che le estorsioni, quelle che destano più preoccupazione.

“Sono indagini che richiedono grande competenza e soprattutto un aggiornamento continuo da parte di chi investiga”, spiega il questore, che poi chiama in causa i suoi “addetti ai lavori” del settore, ovvero gli uomini del compartimento della Polizia postale.

“Si va dalle truffe classiche, ovvero gli annunci col venditore che poi scompare non appena incassato i soldi, fino a vere e proprie estorsioni, quasi sempre a sfondo sessuale”, spiega il vice dirigente della Polizia postale dell’Umbria, Filippo Giovannelli.

“A Terni, l’anno scorso, abbiamo registrato 28 denunce di richiesta di denaro per non pubblicare foto o video i cui contenuti avrebbero, in qualche modo, gettato discredito sulla persona vittima dell’estorsione”.

