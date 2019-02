Neonato morto nel parcheggio, via al processo

Si apre la mattina del 3 febbraio 2019 il processo a Giorgia Guglielmi, la 27enne accusata di omicidio volontario aggravato per la morte del neonato che aveva partorito e poi abbandonato nel parcheggio dell’Eurospin di Borgo Rivo.

La donna, rea confessa, comparirà per la prima volta in aula davanti al giudice Federico Bonagalvagno.

Giorgia Guglielmi dal 7 agosto 2018, si trova rinchiusa nel carcere femminile di Capanne. La difesa, rappresentata dai due avvocati del Foro di Terni, Alessio Pressi e Attilio Biancifiori, ha prodotto la consulenza psichiatrica, effettuata dai medici Silvio D’Alessandro e Tiziana Camorriche, che è stata messa agli atti del processo.

Secondo quanto emerso all’epoca degli accertamenti, la donna sarebbe in grado di intendere e di volere mentre avrebbe evidenziato un forte stato di depressione. “Non volevo ucciderlo, ma non potevo mantenerlo. Speravo lo trovassero vivo”, questo in sintesi quanto dichiarato sin dall’inizio dalla 27enne.

L’udienza sarà a porte chiuse.

