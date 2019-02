Acqua torbida nei rubinetti di due paesi

Genoa-Sassuolo, Kouamé: "Bene Sanabria, io cerco sempre di aiutare tutti"

(Agenzia Vista) Liguria, 03 febbraio 2019 Pareggio con poche emozioni al Ferraris tra Genoa e Sassuolo. Botta e risposta nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio grazie a Djuricic e il Genoa che pareggia con il primo gol davanti al suo nuovo pubblico di Sanabria, che fa la seconda rete in due gare. Il pareggio non accontenta nessuno. Il Sassuolo voleva tre punti per stare vicino alla zona ...