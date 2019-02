Altra colonna di fumo arancione dall'Ast

Tav, Salvini: "I soldi servono per finire le opere, non per tornare indietro"

(Agenzia Vista) Campli (TE), 03 febbraio 2019 Tav, Salvini, i soldi servono per finire le opere, non per tornare indietro "I soldi servono per finire le opere già iniziate, non per tornare indietro. L'Italia ha bisogno di più opere, di più strade, di più ferrovie" Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Campli in provincia di Teramo. Fonte: Agenzia Vista / ...