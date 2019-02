Addio al fondatore del Cesvol

Salvini in Abruzzo, bagno di folla per il leader della Lega a Teramo. Le immagini

(Agenzia Vista) Campli (TE), 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, bagno di folla all'arrivo del leader della Lega a Teramo Bagno di folla in provincia di Teramo per il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il leader della Lega è in Abruzzo per la campagna per le elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it