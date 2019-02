Lavoro per i Vigili del fuoco per due frane

Ancora interventi per le conseguenze del maltempo di sabato 2 febbraio 2019, per i Vigili del fuoco di Terni anche nella giornata di domenica 3.

Squadre del comando provinciale sono infatti state chiamate per un allagamento nella zona di Fontechiaruccia, a Montefranco, in Valnerina, e per un palo pericolante in località Firenzuola, ad Acquasparta.

Interventi anche per due piccoli smottamento ad Amelia e Terni, per la messa in sicurezza delle strade.