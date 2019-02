Cani antidroga nelle scuole

Nella mattinata di venerdì primo febbraio i carabinieri della compagnia di Terni, con il supporto fondamentale di due unità cinofile antidroga del nucleo di Roma Cassia, hanno effettuato una serie di controlli antidroga nelle scuole superiori ternane. Oltre ad uno spinello di marijuana sequestrato a un 17enne, che è stato segnalato alla Prefettura di Terni, altri ragazzi, sia maggiorenni che minorenni, sono stati “puntati” dai cani antidroga in quanto i loro abiti o i loro zaini risultavano “contaminati”, erano cioè entrati in contatto direttamente o per interposta persona con sostanze stupefacenti. In effetti qualcuno di loro ha ammesso di averne fatto uso nei giorni precedenti.