Due scosse di terremoto in poche ore

Caso Vannini, Bonafede: "Incontrerò la madre, inaccettabili parole del giudice"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2019 "Il ministro della giustizia non può e non deve entrare nel merito della decisione presa dai giudici. Un principio che io non posso e non voglio violare. Ho chiamato la madre di Marco Vannini e incontrerò al ministero i genitori del ragazzo. Un magistrato ha tutti gli strumenti idonei a far mantenere l'ordine in un'aula di giustizia. Ecco perché è ...