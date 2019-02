Sorpresi con i fucili nell'area protetta

Si erano spostati nel Reatino convinti di non essere scoperti. Invece in quella riserva erano in corso i controlli dei Carabinieri Forestali che li hanno bloccati e denunciati.

Si tratta di due cacciatori ternani, arrivati con la loro auto nella riserva naturale Lago Lungo e Ripasottile, dove peraltro nel recente passato è avvenuto un incidente di caccia che ha portato alla morte di un cacciatore. L’episodio fece particolarmente scalpore perché all’interno dell’area protetta l’attività venatoria è espressamente vietata.

Arrivati in macchina in località Cornacchiaro, nel comune di Rivodutri, la loro auto è stata fermata dai Forestali del posto e perquisita. Sono così saltati fuori due fucili (un semi automatico ed una doppietta) con relative munizioni, pur detenuti regolarmente, ma come detto vietati nella riserva.

E’ stata così contestata ai ternani la violazione di introduzione di armi, i fucili sono stati sequestrati e i due bracconieri denunciati alla Procura della Repubblica di Rieti.

Le accuse formalizzate sono violazione alla legge quadro sulle aree protette ed il divieto di caccia e di transito con armi.