Gli rubano la borsa con il gatto dentro

“Vi prego, riportatemi il mio gatto, per me è tutto”. Un appello accorato.

A parlare è Martin Sefranka, un giovane che a Terni è noto per il suo impegno, ormai da diversi anni, nel campo della ristorazione.

Due giorni fa Martin è stato aggredito e derubato del suo gatto.

I due vivono in perfetta simbiosi, un feeling iniziato sin da subito, da quando ha preso con sé questo micione grigio e bianco, razza Scottish fold bicolore blue e bianco, per la precisione. Un gatto pregiato, ma a Martin del valore economico poco importa: per lui è praticamente come un figlio.

Martin racconta di essere stato aggredito intorno alle 22: “Avevo parcheggiato l’auto nell’area di sosta adiacente palazzo Spada – spiega – . Sono andato a cena da un amico, in centro. Intorno alle 22 sono tornato a prendere l’auto per andare a casa. Avevo messo il mio gatto dentro una borsa. Mentre stavo aprendo lo sportello dell’auto, qualcuno mi ha colpito da dietro le spalle. Quando poi mi sono ripreso non ho più trovato la mia borsa: sparita insieme al mio Martino”.

La borsa è stata poi ritrovata, con i documenti ma senza né i soldi né il gatto.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria dell’1 febbraio 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)