Ritorna al Comune il controllo dell'acqua

Scontro sull’acqua tra privato e pubblico, la spunta il Comune di Terni.

La Corte dei Conti dell’Umbria (deliberazione numero 5/2019 del 18 gennaio 2019) ha disposto che il controllo della società che ha in gestione il servizio idrico (SII scpa, società consortile per azioni mista, gestita dai Comuni della bassa Umbria e dal socio privato Acea, che sta al 25 per cento) debba tornare in capo alla pubblica amministrazione.

Nel giugno scorso la Corte dei Conti aveva richiesto dei chiarimenti sul piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate di Palazzo Spada.

Da lì il pronunciamento attuale della Corte dei Conti regionale chedii fatto fa tornare a gestire l’acqua direttamente al Comune, con le regole delle società a controllo pubblico.

La conseguenza sarà un cambio di rotta gestionale , secondo Palazzo Spada, potrà portare alla riduzione delle tariffe per gli utenti. La situazione della gestione è assai complessa.

Oggi, nonostante il socio privato Acea detenga solo il 25 per cento dei diritti di voto in assemblea, ha il diritto statutario di nominare l’amministratore delegato, all’interno di un Cda di nove membri, ove, allo stato attuale, la città di Terni non è rappresentata.

Lo statuto è blindato poiché ogni deliberazione deve essere assunta con una quantità di voti tale che la parte pubblica, di fatto, non può incidere sulle sue decisioni.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria dell’1 febbraio 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)