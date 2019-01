Ast, stipendi di gennaio in ritardo

La direzione del personale di Ast ha comunicato alle Rsu la volontà di volere erogare gli stipendi del mese di gennaio il giorno 11 febbraio, a fronte di tempi tecnici non sufficienti a garantirli per il giorno 10 febbraio.

I delegati del parlamentino aziendale in un comunicato alzano la voce: “Nel corso della riunione le Rsu hanno più volte ribadito la loro contrarietà a decisioni di questa natura che rappresentano tra l’altro, come dimostrabile, conseguenze chiare di una posizione che era sbagliata fin da principio, questione questa che come noto è stata da noi più volte sostenuta ed evidenziata”.

Circa quattro anni fa l’Ast aveva posticipato il pagamento di salari e stipendi di una quindicina di giorni, dal 27 al 10, decisione fortemente contestata dai rappresentanti dei lavoratori.

Intanto il Servizio regionale “Autorizzazioni Ambientali” ha provveduto ad aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il provvedimento, adottato nell’ambito della più ampia procedura di riesame in corso dal 2014, non costituisce rinnovo dell’autorizzazione che potrà essere valutato dalla Conferenza di Servizi dopo la presentazione del progetto di recupero delle scorie e dell’aggiornamento delle previsioni di fabbisogno di smaltimento nella discarica esistente di Vocabolo Valle da effettuare nel rispetto del progetto approvato nel 2005.