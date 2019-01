Cascata, nuova gestione per San Valentino

La svolta potrebbe arrivare proprio nel giorno di San Valentino.

C’è infatti il 14 febbraio segnato in rosso sull’agenda dei tecnici del Comune di Terni, che in queste ore stanno accelerando l’iter per la verifica dell’offerta per il bando di gestione della Cascata delle Marmore.

E al termine dell’ultima riunione, andata in scena nel pomeriggio di mercoledì 30 gennaio 2019, ecco uscire i primi calcoli su quando i nuovi gestori potrebbero insediarsi nel sito naturalistico della Valnerina.

Le indicazioni portano tutte al 14 febbraio: di piu’, i tecnici di Palazzo Spada stanno anche pensando ad una apertura “lunga” per tutto quel fine settimana, da giovedì 14 fino a domenica 17.

Sarebbe quindi quella la finestra temporale buona per dare il benvenuto all’Associazione Temporanea d’Impresa che punta alla gestione e per chiudere in maniera definitiva la parentesi “in house”, con il lavoro sul campo portato avanti dal 4 gennaio scorso proprio dai dipendenti comunali.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 31 gennaio 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)