Fontana di piazza Tacito, l'Asm accenderà la luce

Giunge alla fase cruciale il recupero della fontana di piazza Tacito.

La giunta di Palazzo Spada ha dato il via libera alla variazione di bilancio per incassare il finanziamento dell’Asm: 212 mila 700 euro in cambio della sponsorizzazione.

L’azienda si occuperà della realizzazione dell’impianto idraulico, elettrico e dell’illuminazione.

I progetti sono stati già fatti, quindi non resta che dare il via libera all’apertura del cantiere. Da qui ora è dunque possibile accedere alla sesta fase, quella che riguarda i mosaici.

La data finale, infatti, dovrebbe essere quella della primavera del 2020. Intanto la giunta comunale sta procedendo con l’iter tecnico.

Nella giornata di mercoledì 30 gennaio 2019 quindi è stata varata la delibera per la variazione di bilancio con l’introduzione dei soldi provenienti dall’Asm, poi seguirà il passaggio in commissione consiliare e l’approvazione da parte del consiglio comunale.

