I sindacati: "Treofan investa a Terni"

Giorni decisivi per il futuro di Treofan nel sito del polo chimico ternano della Polymer.

I segretari territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil si sono incontrati con i delegati della Rsu per fare il punto in vista del summit di lunedì 4 febbraio 2019 al Ministero dello sviluppo economico, a Roma, con la partecipazione dei rappresentanti di Jindal Poly Films, Jindal Films Europe, Treofan Italy e M&C.

Le forze sociali si aspettano la presentazione del piano industriale, dopo le lettere di licenziamento per i lavoratori di Battipaglia.

La situazione non è tranquilla perché dopo quanto accaduto nel sito campano, la scure potrebbe cadere anche a Terni, nonostante i buoni risultati di bilancio.

Nel corso dell’incontro di mercoledì 30 gennaio 2019, per il sindacato è necessaria una maggiore attenzione da parte della Regione.

Per lunedì 4 i lavoratori disponibili potranno partecipare alla manifestazione che si terrà sotto la sede del Mise, mentre è in svolgimento il summit, con un autobus messo a disposizione dal sindacato.

Per Luca Massarelli, segretario regionale della Uiltec, “per ulteriori iniziative aspettiamo lunedì, se sarà presentato il piano industriale con gli investimenti per Terni, se non ci sono ci dobbiamo preoccupare”.