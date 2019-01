Rifiuti, oltre 400 multe in un anno

Fototrappole e multe a raffica per i furbetti dei rifiuti.

Sono stati 419 i verbali elevati, per un importo complessivo di di 51.766,72 euro di sanzioni irrogate, ai ternani che hanno abbandonano i rifiuti o non li hanno conferiti regolarmente.

Questi i risultati ottenuti dalla Polizia Locale nell’ambito dei controlli effettuati durante l’anno 2018.

I numeri parlano chiaro: 341 i verbali elevati per l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico con un importo di sanzioni irrogate pari a 17.050 euro; 51 i verbali per il conferimento in contenitori diversi da quelli previsti per la tipologia (sanzioni 2.550 euro); 9 per abbandono rifiuti ingombranti (sanzioni per 5.400 euro, proventi alla Provincia); 16 per veicoli abbandonati (sanzioni 26.666,72 proventi alla Provincia); 2 per distribuzione volantini non rispettando la normativa (100 euro di sanzioni).

L’amministrazione e i cittadini dicono basta all'inciviltà e all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Non è più tollerabile che ci siano persone incivili, del tutto irrispettose delle regole.

