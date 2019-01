"L'ospedale Santa Maria non verrà depotenziato"

L'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, è stato ricevuto a Palazzo Spada la mattina di lunedì 28 gennaio 2019 per la previsya audizione davanti alla seconda commissione consiliare.

All'ordine del giorno le indiscrezione sul Piano sanitario regionale, con il ventilato ridimensionamento dell'ospedale Santa Maria di Terni.

"Nessun depotenziamento in vista per l’ospedale di Terni, nessun accorpamento in un’unica azienda peruginocentrica: le aziende ad alta specialità in Umbria resteranno due”.

Sono state queste le parole di Barberini che ha smentito le notizie circolate sul nuovo Piano bollandole come “strumentali, pretestuose e assurde” in quanto “il nuovo strumento di programmazione sanitaria, ad oggi, non è stato ancora definito né esiste alcuna bozza preadottata dalla giunta regionale”.

“Ci sono atti che parlano da soli – ha detto ancora Barberini – nessuno toccherà l’organizzazione della struttura ospedaliera di Terni sulla quale, anzi, sono stati fatti più investimenti rispetto ad altri ospedali. I dati del Santa Maria attestano l’elevata qualità dei servizi offerti, non è un caso che un 20% di attività viene fornito da cittadini che provengono da fuori regione. Il Santa Maria ha dunque una maggiore percentuale di attrazione anche rispetto all’ospedale di Perugia”.

