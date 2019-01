Muore in casa, trovato dopo oltre un mese

L’allarme lo hanno dato i vicini di casa quando hanno iniziato a sentire un fortissimo odore provenire da quell’appartamento, in una palazzina proprio davanti alla chiesa di Acquasparta, ad un tiro di schioppo anche dal palazzo comunale.

Giovanni Irrera, 67 anni, era disteso sul letto, morto sicuramente da prima delle feste di Natale, un mese e mezzo nel quale nessuno aveva più pensato a lui, a fargli una telefonata, a sincerarsi di che fine avesse fatto.

“Nessuno lo ha cercato, nessuno si è preoccupato di quest’uomo. Era in vita solo per il fatto di essere nato. La sua storia muore con lui”, è il commento amaro di don Alessandro Fortunati, il parroco di Acquasparta che Giovanni aveva aiutato in passato e aiutava ancora, periodicamente, insieme alla Caritas parrocchiana.

“Era arrivato in paese nel marzo scorso – racconta il sacerdote – si era rivolto a noi per chiedere una mano a trovare qualche mobile da mettere nel piccolo appartamento che aveva affittato vicino alla nostra parrocchia. Ci raccontò che viveva con 300 euro di pensione e che cercava qualche lavoretto per poter arrotondare”.

Della sua famiglia Giovanni non ha mai parlato, probabilmente non era più in contatto con nessuno dei suoi parenti. Ed infatti nessuno lo è venuto a cercare.

