Ragazzino spaccia, il padre chiama Le Iene

(Agenzia Vista) New York, 28 gennaio 2019 Giornata memoria, Guterres (Onu): "L'antisemitismo non sta scomparendo, sta aumentando", sottotitoli "L'antisemitismo è un sentimento che non sta scomparendo, anzi sta aumentando". Queste le parole di Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, durante il suo intervento per la Giornata della Memoria al palazzo di vetro. fonte Un WebTv ...