Tassa di soggiorno, incassati dal Comune 150 mila euro

Un tesoretto di 150 mila euro. Tanto è il risultato raggiunto in sette mesi con la tassa di soggiorno applicata a Terni.

Il Comune fa dunque cassa ma, per legge, è obbligato a reinvestire questi soldi in migliorie nel settore del turismo.

L’applicazione della tassa di soggiorno di fatto è l’ennesima conseguenza del dissesto delle casse di palazzo Spada giunta al tempo del commissario Cufalo. La tariffa che pesa sulle tasche dei turisti è stata approvata alla fine di marzo dello scorso anno ed è entrata in vigore a tutti gli effetti da giugno dello stesso anno.

Le tariffe partono da 4 euro a notte per un albergo a 4 stelle. Stesso discorso per gli agriturismi: dai 5 euro per i “5 spighe” al singolo euro per “una spiga”. Due euro per B&B e case vacanza, un euro per campeggi, affittacamere, ostelli e case religiose di ospitalità. Per tutte le altre strutture ricettive la tassa di soggiorno è di due euro.

L’ingresso economico derivante dalla tassa di soggiorno è destinato, come viene specificato nell’atto di delibera, “a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali”.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 28 gennaio 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)