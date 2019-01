Muore nel sonno a ventidue anni

Gli operatori di una casa famiglia di Amelia, dove viveva da circa tre mesi, lo hanno trovato senza vita nel suo letto mercoledì mattina, all’ora della colazione. Sulla morte di un ternano di 22 anni, affetto da problemi psichiatrici, il pm Raffaele Pesiri ha deciso comunque di fare piena luce disponendone l’autopsia, che è stata svolta venerdì dal medico legale Massimo Lancia.

Dubbi sulle cause della morte non dovrebbero esserci, visto che il medico del 118, arrivato insieme all’ambulanza non appena gli operatori della casa famiglia hanno visto che quel ragazzo non rispondeva più, ha indicato come causa del decesso un arresto cardiocircolatorio.

Null’altro che faccia dubitare che sia andata così, anche se del caso si stanno interessando anche i Carabinieri di Amelia.

Il cuore del giovane, insomma, si è fermato mentre il ragazzo dormiva, con ogni probabilità per cause naturali, ma il magistrato che ha preso in carico il fascicolo di questa morte ha chiesto comunque ulteriori approfondimenti, visto che il 22enne assumeva anche dei farmaci.

I funerali si sono svolti sabato 26 gennaio 2019 a Terni.