Ventunomila auto autorizzate a transitare in centro

Un esercito di auto autorizzate alla zona a traffico limitato, ben 21 mila permessi. Ora però scattano le verifiche.

Il Comune di Terni dichiara guerra ai furbetti che non hanno diritto al permesso per circolare nella Ztl, controlli e revisioni che non faranno sconti a nessuno, invalidi inclusi.

Una mannaia che dunque potrebbe cadere sul numero attuale di permessi: già l’anno scorso ad esempio, in sei mesi sono state revocate 287 concessioni per il parcheggio riservato a titolari con handicap che di fatto non avevano più i requisiti richiesti per legge.

Nel dettaglio, secondo i dati del primo semestre 2018, a cura dell’ufficio Mobilità e servizio Terni Reti-gestione traffico limitato, i permessi attuali sono circa 15.000, le targhe autorizzate reali sono di più (circa 21.000) ma riguardano tutti i mezzi con logo delle forze dello Stato, ambulanze, auto degli enti tipo il Comune.

Il numero di contrassegni per disabili attivi è di 4.308, abbastanza simile al numero dello stesso periodo dell’anno precedente, ma superiore a quelli in uso ai residenti pari a circa 3.800 permessi. Per comprendere le variazioni basti pensare al 2012 quando erano 3.231 i permessi per disabili attivi.

