Polveri sottili, già 10 giorni valori oltre i limiti

Svanita in appena quattro giorni la buona qualità dell’aria. Il 2019 era cominciato decisamente bene ma dal passaggio della Befana in poi la Conca ternana è ripiombata nell’incubo delle polveri sottili.

Dal weekend dell'Epifania in poi, i dati emersi dalle centraline Arpa non hanno portato quasi mai buone notizie se non negli ultimissimi giorni, troppo poco.

I dispositivi situati a Borgo Rivo e a Maratta, da inizio anno, hanno già fatto registrare ben dieci sforamenti del valore limite giornaliero di Pm10 (fissato come noto a 50 microgrammi per metro cubo).

Il dato è decisamente preoccupante, soprattutto tenuto conto del fatto che lo scorso anno, nell’arco dell’intero mese di gennaio, quel numero non è andato oltre le sette unità. Peggio del 2018 fa anche Carrara: in poco più di tre settimane già otto sforamenti, lo scorso anno in gennaio furono solo sei.

Piuttosto stazionario il dato delle centralina di Prisciano che da inizio mese ha superato il limite quattro volte: erano tre nel 2018.

Discorso a parte per Le Grazie che seppure, almeno per ora, si mantiene sui nove sforamenti, è la stazione di rilevamento che ha fatto registrare il valore più alto di Pm10 da inizio anno: il 13 gennaio la centralina ha toccato quota 102 e, considerato che il valore restituito è quello medio sulle 24h, è ovvio che in alcune ore della giornata la concentrazione delle polveri è andata anche oltre.

