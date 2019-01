Finisce con l'auto nella scarpata

Una donna è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, in un incidente avvenuto intorno alle 13,30 di venerdì 25 gennaio 2019 lungo la strada che conduce a Montoro.

Per cause che dovranno accertare i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, una utilitaria è finita fuori strada, finendo nella scarpata sottostante il ciglio della strada.

All'opera anche i Vigili del fuoco di Amelia che hanno liberato la donna.

A bordo c'era anche un'altra donna, rimasta illesa, che era alla guida della macchina.