Terni piange la scomparsa di Mario Andrea Bartolini

Rampelli in difesa della lingua italiana: "Ribadisco, atti alla Camera siano in italiano"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2019 Rampelli in difesa della lingua italiana, atti alla Camera siano in italiano “Intanto preciso anche a beneficio degli uffici che per ‘marketing’ s’intende ‘commercializzazione’ e per ‘web’ s’intende ‘rete’. Sempre perché stiamo nel Parlamento italiano e questa presidenza auspica che gli atti ufficiali siano espressi in lingua italiana”. È quanto ha dichiarato ...