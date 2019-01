Forza Italia celebra i 25 anni con tre gazebo nel Ternano

Forza Italia celebra anche in provincia di Terni i 25 anni dalla sua fondazione.

Lo fa con una serie di iniziative, in programma sabato 26 gennaio 2019 nelle piazze principali di Terni (per l'esattezza largo Villa Glori), Narni e Orvieto.

La manifestazione, che vedrà i forzisti indossare dei gillet blu con scritto "Meno tasse, più lavoro", è stata presentata a Palazzo Spada la mattina di venerdì 25 gennaio dai deputati Catia Polidori e Raffaele Nevi, dalla capogruppo in consiglio comunale, Lucia Dominici, e dal commissario provinciale, Sergio Bruschini.

E' stata evidenziata innanzitutto l'attualità del messaggio di 25 anni con cui Silvio Berlusconi annunciò la sua "discesa in campo" agli italiani, sia per i valori fondanti che ispirarono la sua decisione di creare un movimento politico, sia per gli obiettivi che si poneva.

Forza Italia è duramente critica con il governo nazionale, in particolare col Movimento 5 stelle, ed evidenzia la scarsa attenzione anche per i problemi del territorio, come l'Ast, la ventilata chiusura della Camera di commercio o la questione ambientale.