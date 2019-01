Il vescovo: "Via due immigrati dal centro d'accoglienza"

In due fuori, in mezzo alla strada. Altri 36 in bilico.

E’ la conta degli immigrati che vedono e stanno per vedere l’effetto mannaia del decreto “Sicurezza” del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Avviene all’associazione di volontariato “San Martino” della Diocesi di Terni, Narni e Amelia, a cui è arrivata una lettera della Prefettura per annunciare che a due cittadini stranieri, ospiti della struttura, è stata revocata l’accoglienza. La notizia è stata data dal vescovo diocesano Giuseppe Piemontese durante la conferenza stampa dedicata all’illustrazione degli eventi in onore di San Valentino: “Temo sia solo l’inizio”, ha detto scoraggiato.

Di fatto, come lo stesso vescovo ha riferito, ci sono almeno altre 36 persone di quella stessa struttura che rischiano “la cacciata”. “Anche a Terni – ha aggiunto – comincia l’epurazione”.

