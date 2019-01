Nevicate oltre i 500 metri nel Ternano

Ha nevicato copiosamente, oltre i 500 metri, nel Ternano nella notte di giovedì 24 gennaio 2019.

Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. Le nevicate hanno interessato le zone collinari di molti punti del territorio provinciale, in special modo fra l’Orvietano e le zone di Avigliano Umbro.

A quote più basse, il calo delle temperature durante la notte ha provocato la formazione di ghiaccio, favorita dalle piogge delle ore precedenti. Da prima delle 3 del mattino gli spargisale della Provincia si sono messi in attività per eliminare i potenziali pericoli lungo le strade, molte delle quali ghiacciate nelle prime ore del mattino.

L’attività degli addetti provinciali sta proseguendo anche in queste ore per rimuovere il ghiaccio dalle carreggiate e garantire adeguati livelli di sicurezza. La raccomandazione dell’amministrazione è tuttavia quella di procedere con cautela, evitando brusche manovre o eccessive accelerazioni, ponendo sempre molta attenzione alle condizioni degli asfalti e alla risposta dei mezzi durante la guida.