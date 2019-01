Falegnami morti, il cordoglio dei sindaci

“Sono davvero sconvolto, ho appreso la drammatica notizia con molta angoscia”.

Le parole sono di Roberto Romani, sindaco di Acquasparta, ma soprattutto amico di Enzo Pepperosa, una delle vittime dell'incidente che è costato la vita a due ternani sull'A1, nella provincia di Reggio Emilia (LEGGI).

“Quando ho appreso della sua morte, così come per il suo collega, ho subito pensato alle famiglie, una vera tragedia, un lutto per tutta Acquasparta”.

Il 48enne Pepperosa lascia la moglie e due bambine di 9 e 11 anni. Era molto conosciuto ad Acquasparta, ora l’intero paese lo piange.

Un dolore condiviso anche dal sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci.

“In piccole comunità come la nostra non c’è distnzione tra amici, parenti o semplici conoscenti. Ci sentiamo una grande famiglia, anche con persone che non si frequentano abitualmente, ma nel caso di Marcello Pantella tutti noi lo conoscevamo e ne apprezzavamo la dedizione per il lavoro e la grande abilità d’artigiano”.

Pantella, 52 anni, lascia la moglie Rita, impiegata in un’azienda privata, la figlia più grande Gloria, che si è da poco laureata, e le gemelle Stella e Chiara, che invece sono studentesse universitarie.

