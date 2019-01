Buche profonde nel parcheggio. L'Asl: "Asfalteremo"

Buche grandi e profonde.

Parcheggiare nell’area di sosta dell'ospedale Santa Maria, quella meno vicina all’ospedale per intendersi, può rappresentare un reale pericolo per l’integrità della propria auto.

Ora però arriva la buona notizia: stanno per partire i lavori di sistemazione. La conferma giunge direttamente dalla Asl 2, proprietaria del terreno.

Dagli uffici tecnici del servizio Patrimonio della Asl 2, infatti, confermano come finora siano stati effettuati solo rattoppi poco resistenti, ma si apprende anche che prima possibile sarà avviato il cantiere per la messa in sicurezza e il totale rifacimento dell’area con l’asfalto.

La novità renderà quindi molto felici i numerosi fruitori del parcheggio che conta ben 500 posti auto.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 24 gennaio 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)