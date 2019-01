Danneggia i cassonetti e minaccia di morte i poliziotti

E' stato sorpreso a compiere atti vandalici su alcuni cassonetti e poi, quando è stato fermato, ha minacciato di morte gli agenti della Squadra Volante di Terni.

Protagonista della bravata un 30enne marocchino, impegnato a danneggiare i cassonetti insieme al fratello minore, per giunta ancora minorenne. Il fatto è avvenuto martedì 22 gennaio 2019 nella zona della stazione ferroviaria di Terni.

Entrambi i marocchini sono stati denunciati per il reato di danneggiamento, in concorso, aggravato per il maggiorenne per aver indotto un minore a commettere il reato, oltre ad essere stato denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale.