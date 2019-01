Neve oltre i 5-600 metri nel Ternano

Sta gradualmente tornando alla normalità la situazione sul fronte della viabilità nelle zone maggiormente interessate dalle nevicate di martedì 22 gennaio 2019.

Nel comune di San Venanzo il sindaco ha disposto anche per mercoledì 23 la chiusura delle scuole, sottolineando comunque che il provvedimento è soprattutto a scopo cautelare, poiché le condizioni di percorribilità della rete viaria stanno tornando nella norma anche nelle zone collocate a quote più alte. Scuole ancora chiuse anche a Ficulle, mentre negli altri comuni le attività didattiche sono riprese.

Le squadre del servizio viabilità della Provincia di Terni continuano comunque a monitorare tutta la rete viaria di competenza, considerando anche il bollettino emesso ieri dal Centro funzionale della Regione Umbria che per mercoledì 23 gennaio prevede “cielo ancora nuvoloso con nubi in ulteriore aumento dal pomeriggio quando saranno possibili precipitazioni sparse, nevose oltre i 5-600 metri. Venti deboli meridionali. Temperature in lieve aumento, tendenza ancora verso una fase di tempo instabile e a tratti perturbato con temperature invernali”.