Attese di mesi per gli esami specialistici

L’ospedale Santa Maria ridotto a “cronicario”, con la scomparsa o comunque il grave ridimensionamento delle alte specialità che lo hanno caratterizzato fino ad oggi. Il grido d’allarme lanciato dai rappresentanti degli stessi medici ospedalieri trova riscontro anche nei numeri, nel senso dei tempi di attesa per l’espletamento di accertamenti diagnostici o per l’effettuazione d interventi chirurgici, tempi in alcuni casi quasi biblici per un motivo preciso: la carenza di personale.

Scorrendo i dati resi noti dalla stessa azienda ospedaliera, sebbene aggiornati allo scorso mese di novembre, per alcuni esami specialistici occorre aspettare mesi, per essere chiamati per interventi chirurgici in qualche caso anni.

Si tratta, ovviamente, non di tempistiche in regime d’urgenza, ma questo cambia poco la sostanza perché, in ogni caso, tali dati dimostrano che c’è una richiesta di prestazioni da parte dell’utenza, anche di fuori provincia, che non vengono evase proprio per la carenza di personale.

Nello specifico, il record (negativo) appartiene a tre prestazioni specialistiche: per sottoporsi ad una colonscopia, o ad un’elettromiografia oppure si ha bisogno di una visita fisiatrica, l’azienda ospedaliera fa sapere che ci vogliono non meno di sei mesi. L’attesa è di 114 giorni, invece, per una gastroscopia, di 99 giorni se si ha bisogno di farsi controllare da un ortopedico, 84 sia per una visita oculistica che per un fondo oculare, 82 giorni per un’ecografia ginecologica, 77 invece per un’eco ostetrica.

