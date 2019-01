Neve, scuole chiuse a Montecastrilli e San Venanzo

E' scattato su tutto il territorio della provincia di Terni dalla notte di martedì 22 gennaio l'allerta meteo, interessando soprattutto le zone collinari e montane. In alcune aree della provincia sta nevicando dalle prime ore della mattinata. Le aree maggiormente interessate ai fenomeni nevosi sono quelle del Monte Peglia e di Montecchio dove ci sono dai cinque ai dieci centimetri di neve.

I mezzi dell’amministrazione provinciale sono al lavoro per rimuovere la neve dalle carreggiate ed assicurare i necessari di livelli di sicurezza e percorribilità.

Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, e quello di Montecastrilli, Fabio Angelucci, hanno emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole per oggi.

La situazione della neve si combina con quella delle piogge. Qualche problema per le precipitazioni meteoriche nella frazione di Cocciano a Guardea, mentre nevica a Parrano e leggermente ancora a Lugnano in Teverina e in altre aree dell’Amerino. Le nevicate più consistenti sui rilievi oltre i 400 metri dove anche le strade vengono interessate dalle precipitazioni.

I mezzi spazzaneve sono al lavoro per liberare i tratti più difficoltosi ma non si registrano particolari criticità. Qualche problema di breve durata si è verificato nella frazione di Toscolano (Avigliano Umbro) dove alcune auto sono rimaste ferme per la neve, poi rimossa dai mezzi della Provincia arrivati subito dopo la chiamata.

A Montecchio un pullman si era messo di traverso sulla carreggiata ma è stato prontamente rimesso in strada senza conseguenze per nessuno.