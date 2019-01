Ha la sclerosi multipla, ma a 60 anni conclude la sua centesima maratona

L'impresa di cui si è reso protagonista Giacomo Grillo, atleta dell'Amatori podistica Terni ha tutto per essere considerato record. Convive con la sclerosi multipla, che gli è stata diagnosticata otto anni fa, ma questo non gli ha impedito lo scorso 29 dicembre di portare a termine la sua centesima maratona. Particolare non secondario: Giacomo Grillo ha 60 anni.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 22 gennaio 2019