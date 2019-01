Pullman contro un casa, 13 famiglie evacuate

Tredici famiglie evacuate a Terni dopo l'incidente che ha coinvolto un autobus di linea in sosta che si è sfrenato all’improvviso ed è finito contro una casa. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 gennaio in via San Giacomo, nei pressi di vocabolo Settecani, fra Terni e Collescipoli. Il pullman in quel momento era vuoto. Prima di fermarsi ha travolto un muretto di recinzione dove si trovavano i contatori del gas. E proprio per la mancanza di gas il Comune è stato costretto a evacuare alcune famiglie e a ospitarle in hotel in attesa che i tecnici Asm provvedano al riallaccio delle utenze.