Raid vandalico, sgominata una baby gang

Sono stati individuati dalla polizia tutti i responsabili degli atti vandalici compiuti alle prime luci dell’alba di domenica 13 gennaio ai danni delle numerose fioriere collocate lungo via Roma dall’associazione dei commercianti della nota strada del centro storico e donate al Comune di Terni per impreziosire l’arredo urbano. Protagonista del raid vandalico è un gruppetto di ragazzi, tutti ternani, alcuni dei quali minorenni, altri poco più che maggiorenni. Grazie all’attenta visione delle immagini riprese dalle telecamere pubbliche e private installate nella zona, gli uomini della Digos, guidati dal vicequestore aggiunto Marco Colurci, sono risaliti agli otto giovani che, dopo aver trascorso la notte in discoteca, hanno raggiunto il centro, e da lì si sono spostati in via Roma dove sono entrati in azione. Per tutti è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.