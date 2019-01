Arrestato per stalking sulla ex convivente

A Terni la polizia ha arrestato un 50enne ternano per atti persecutori in flagranza di reato nei confronti della ex convivente, anche lei ternana e sua coetanea. L’attività persecutoria andava avanti da circa otto mesi, da quando la donna aveva interrotto la relazione e lo aveva cacciato dalla propria abitazione. Il pubblico ministero, Barbara Mazzullo, ha disposto il carcere per l’arrestato e il gip ha emesso a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere di vocabolo Sabbione a disposizione dell’autorità giudiziaria.