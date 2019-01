Scoperto supermarket della droga

A Terni la polizia ha arrestato due nigeriani nella casa presa in affitto alla prima periferia della città. Di recente erano arrivate in Questura delle segnalazioni relativamente a un andirivieni sospetto che riguardava l’appartamento dei due stranieri in un condominio: molti giovani che, a tutte le ore, entravano in casa per uscirne pochi minuti dopo. Una rapida indagine da parte della sezione antidroga della squadra mobile ha permesso di accertare la veridicità di quanto riferito dai residenti e, mercoledì 16 gennaio, con uno stratagemma, gli agenti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato, oltre ai due immigrati, anche altri due giovani nigeriani. Gli agenti hanno chiesto ai quattro se detenessero sostanze illegali, ma tutti hanno risposto negativamente. A quel punto è iniziata la perquisizione domiciliare che ha permesso di ritrovare in diversi angoli della casa un involucro contenente 15 grammi di marijuana e 23 contenenti 12 grammi di cocaina, oltre a numerose bustine di cellophane, alcuni cellulari e 3.010 euro suddivisi in banconote di vario taglio. I due stranieri, di 24 e 30 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giudice Massimo Zanetti ha convalidato l’arresto e ha disposto il carcere per entrambi fino all’udienza fissata per l’8 febbraio.