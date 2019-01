Scarti nella rete fognaria, multe in arrivo

Il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, ha annunciato una stretta sulla sorveglianza contro chi getta oli usati, grassi e scarti di cucina nella rete fognaria. “In alcune zone del nostro territorio - dice il sindaco - continua questa pessima abitudine che, oltre ad essere una pratica incivile e distruttiva per l'ambiente, è anche un reato che non può essere ulteriormente tollerato. Ogni violazione di legge - conclude Taccalozzi - verrà quindi segnalata agli organi competenti e saranno avviate indagini per identificare e punire i responsabili”.