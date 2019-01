Rapina col taser in gioielleria

Assalto in gioielleria con una pistola taser. E' accaduto a Terni, in viale Di Vittorio, martedì 15 gennaio. Un uomo a volto coperto si è introdotto nel negozio con una pistola elettrica in pugno. Le due donne, presenti nella nota oreficeria, sono rimaste contuse a seguito delle scosse elettriche, ma le loro condizioni non sono gravi. Il bandito è poi fuggito senza prendere nulla. Le indagini, tuttora in corso, sono condotte dalla squadra mobile della questura.