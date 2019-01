Morto a 17 anni per un video, chiuse le indagini sull'amico

Avviso di conclusione indagini per il diciassettenne di Acquasparta che a luglio con lo scooter aveva travolto e ucciso l’amico che lo stava filmando con lo smartphone mentre era sdraiato per terra. La Procura presso il Tribunale dei minorenni di Perugia lo ha informato di aver chiuso le indagini preliminari sul suo conto per il reato di omicidio stradale. L'incidente era costato la vita a Roberto Albanucci, studente di 17 anni, centrato in pieno dallo scooter di cui l'amico aveva perso il controllo.