Cascata delle Marmore aperta al pubblico

A Terni la cascata delle Marmore sarà aperta anche domenica 13 gennaio per accogliere i visitatori. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 12 alle 13 per quanto riguarda il rilascio dell’acqua. Sarà aperto anche il sentiero 5 e, se le condizioni climatiche lo consentiranno, pure il sentiero 4. Gli altri sentieri saranno chiusi per motivi di sicurezza, analogamente a quanto accaduto negli anni scorsi in questo periodo. Il prezzo del biglietto intero resta invariato, come lo scorso gennaio con alcuni sentieri chiusi. "Il ringraziamento - fa sapere l'amministrazione communale - va ai dipendenti comunali che sino a fine gennaio garantiranno comunque il servizio di biglietteria, di ufficio turistico e di controlli degli accessi. Questi lavoratori hanno tutti una copertura assicurativa e i loro straordinari verranno pagati con i proventi degli ingressi alla Cascata, come prevede un accordo siglato lo scorso 3 gennaio tra il Comune e tutte le sigle sindacali".