Offesero una vigilessa su Fb, processo per cinque ternani

Migranti, Conte: "Un caso eccezionale non mette in discussione la linea del Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale, non mette in discussione la linea del governo, la coerenza della nostra azione. Come non l'ha messa in discussione l'intervento che abbiamo fatto su Diciotti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook. ._Courtesy Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev