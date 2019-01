Furto al supermercato: denunciata coppia di rumeni

La pattuglia della squadra volante è arrivata subito dopo la richiesta dell’intervento della Polizia di Stato per furto in un supermercato; gli agenti hanno immediatamente bloccato la coppia, che con due bambini, uno di appena un anno, aveva riempito la borsa della donna una sessantina di articoli, in prevalenza confezioni di tintura per ritocco per la ricrescita dei capelli bianchi (44 pezzi), oltre a delle bottiglie di whisky ed altri prodotti cosmetici.

Nella successiva perquisizione effettuata all’interno della loro vettura con targa rumena, sono state rinvenute 145 confezioni di gomme da masticare, 11 confezioni di tintura per ritocco dei capelli e 5 di creme cosmetiche.

La merce rubata all’interno del supermercato è stata restituita al responsabile, mentre quella trovata all’interno dell’auto è stata sequestrata; il valore commerciale della refurtiva ammonta a circa 1.300 euro.

I due rumeni, 33 anni lui, con precedenti per ricettazione, e 36 lei, incensurata, residenti in provincia di Roma, sono stati denunciati per furto in concorso continuato e sono stati allontanati dal Comune di Terni con la misura del foglio di via con divieto di ritorno per tre anni disposta dal questore Antonino Messineo.