Comune, tempo di bilanci per il sindaco

“Un cambio di passo, di prospettiva e di approccio”. E’ il senso dei primi mesi della nuova amministrazione comunale per come lo ha valutato il sindaco, Leonardo Latini, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta martedì 8 gennaio a palazzo Spada. In primo piano il bilancio dei primi sei mesi della giunta. “Che in effetti - ha specificato il sindaco leghista di Terni - non sono ancora trascorsi, perché l’insediamento dell'esecutivo c’è stato il 12 luglio del 2018. Siamo al governo della città dopo un periodo tormentato - ha aggiunto. Basti ricordare che nel 2018 il Comune ha avuto tre diverse amministrazioni: quella dell’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo, fino al 20 febbraio, venuta meno con le sue dimissioni e chiusasi con il mancato voto del consiglio comunale sul dissesto dell’ente, e poi la gestione commissariale fino alle elezioni che ci hanno portato a palazzo Spada sull’onda di un consistente consenso popolare”.