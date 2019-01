Caccia aperta al vincitore del biglietto da mezzo milione

Triveneto, scoperta da Gdf una frode fiscale milionaria

Pordenone (askanews) - 311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro, redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni di euro, contributi e ritenute non versate per 625.000 euro, 8 persone indagate e un sequestro per equivalente per oltre 4 milioni euro. Questo il risultato dell'operazione "Clepe et Labora" condotta dalla Guardia di Finanza di ...