Brindisi meno cari per le feste

Il 2018 si è chiuso con un’inflazione ancora in calo, che si attesta a +1,1%. Lo riferisce la rinnovatta commissione statistica del Comune di Terni che ha diffuso il bollettino di dicembre. Nel mese appena trascorso il consistente calo dei prezzi dei carburanti si è contrapposto agli aumenti registrati in vari prodotti alimentari e servizi legati al turismo e alle vacanze, determinati in buona parte dalle concomitanti festività natalizie. A differenza di quanto avveniva in passato non ci sono stati però rincari nei prezzi degli ingredienti tipici dei dolci natalizi come noci, cioccolata e frutta secca e addirittura il prezzo dello spumante è risultato in diminuzione.