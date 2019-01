Aggredisce i carabinieri e viene arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo finito fuori strada con la sua auto, durante la notte tra venerdì 4 e sabato 5 gennaio, tra Amelia e Lugnano in Teverina. Si tratta di un pregiudicato 36enne, residente nell’Amerino, trovato in forte stato di alterazione psicofisica tanto che ha insultato e poi aggredito i militari dell'Arma. L'uomo è stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Si è poi rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro e al cosiddetto “drug test” e per questo motivo è stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Dopo il processo per direttissima, una volta convalidato l’arresto, è stato disposto nei confronti del 36enne l’obbligo di firma nel locale presidio di polizia.